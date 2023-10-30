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(Корягина) Татьяна Владимировна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корягин Владимир Алексеевич

Мать: Корягина Клавдия Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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