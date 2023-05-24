Соловьёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Егор Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Христина Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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