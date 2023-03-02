Горбунов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1927
Сын: Горбунов Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Горбунова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Горбунова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладченко Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Горбунова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Горбунова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Горбунова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горбунова Александра