Горбунов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1927

Сын: Горбунов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Горбунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладченко Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Горбунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Горбунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Горбунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Александра

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