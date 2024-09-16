Бочарова (Пустовалова) Клавдия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Пустовалова) Клавдия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1963

Сын: Бочаров Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Бочаров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1964

Дочь: Бочарова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Бочаров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1972

Сын: Бочаров Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бочаров Владимир Иванович

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