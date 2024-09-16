Бочарова (Пустовалова) Клавдия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1963
Сын: Бочаров Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Бочаров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1964
Дочь: Бочарова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Бочаров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1972
Сын: Бочаров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бочаров Владимир Иванович