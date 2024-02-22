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Василенко Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Василенко Юрий Дмитриевич

Мать: Шкварко Александра Ивановна

Смерть
2007
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