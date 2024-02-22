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Василенко Сергей Юрьевич
Василенко Сергей Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1970
Дата смерти
2007
Пол
Мужской
Отец
Василенко Юрий Дмитриевич
1947 г.р.
Мать
Шкварко Александра Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец:
Василенко Юрий Дмитриевич
Мать:
Шкварко Александра Ивановна
Смерть
2007
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