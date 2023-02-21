Пономарёва Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Матрёна Козьминична
Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Аксинья Козьминична
Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Агафья Козьминична
Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Дарья Козьминична
Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно