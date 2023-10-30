Котов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Яков

Место рождения

Карасево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Котов Спиридон

Мать: не указана

Карасево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1941

Сын: Котов Владимир

Мать ребёнка: Котова Анна

Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Иван

Мать ребёнка: Котова Анна

Образование
Неизвестно
3 classes
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: Пропал без вести на войне
Похороны
Неизвестно
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