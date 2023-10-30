Котов Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Котов Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1941
Сын: Котов Владимир
Мать ребёнка: Котова Анна
Болотное, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Иван
Мать ребёнка: Котова Анна
Образование
Неизвестно
3 classes
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: Пропал без вести на войне
Похороны
Неизвестно
Missing in action