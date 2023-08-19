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Смирнов Валерий Адольфович

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Смирнов Адольф Михайлович

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Образование
1968
В 1968 г. закончил Алтайский политехнический институт.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург