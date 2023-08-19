Смирнов Валерий Адольфович
Место рождения
Дата рождения1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Смирнов Адольф Михайлович
Мать: не указана
Образование
1968
В 1968 г. закончил Алтайский политехнический институт.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург