Гапуля (Агапия?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Ирина Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрося (Евфросинья) Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан
Смерть
Неизвестно