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Ведерников Григорий Александрович

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Место рождения

Талицкий район, Свердловской обл.

Дата рождения

31.12.1900

Дата смерти

19.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900

Отец: Ведерников Александр

Мать: не указана

Талицкий район, Свердловской обл.
Бракосочетание
27.03.1926

Жена: не указана

Талицкий РИК, отдел ЗАГС, Свердловская обол.
Рождение ребёнка
12.02.1927

Сын: Ведерников Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ведерникова Наталия Дмитриевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
19.07.1972
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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