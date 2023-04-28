Ведерников Григорий Александрович
Место рожденияТалицкий район, Свердловской обл.
Дата рождения31.12.1900
Дата смерти19.07.1972
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900
Отец: Ведерников Александр
Мать: не указана
Талицкий район, Свердловской обл.
Бракосочетание
27.03.1926
Жена: не указана
Талицкий РИК, отдел ЗАГС, Свердловская обол.
Рождение ребёнка
12.02.1927
Сын: Ведерников Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Ведерникова Наталия Дмитриевна
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
19.07.1972
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область