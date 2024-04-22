Какунина (Ключникова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1909
Дата смерти03.05.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1909
Отец: Ключников Андрей Иванович
Мать: Ключникова Екатерина
Рождение ребёнка
16.03.1942
Сын: Куклин Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Куклин Александр Иванович
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1985