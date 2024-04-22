Какунина (Ключникова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКакунина (Ключникова) Александра Андреевна

Какунина (Ключникова) Александра Андреевна

avatar

Место рождения

Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.11.1909

Дата смерти

03.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

дк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1909

Отец: Ключников Андрей Иванович

Мать: Ключникова Екатерина

Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1942

Сын: Куклин Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Куклин Александр Иванович

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Александр Иванович

Смерть
03.05.1985
Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close