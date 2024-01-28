Савельева (Медведева) Нина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1981
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вавилов Павел Генадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Николай
Отец ребёнка: не указан