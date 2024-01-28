Савельева (Медведева) Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Медведева) Нина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1981

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилов Данил Павлович

Отец ребёнка: Вавилов Павел Генадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Павел Генадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Николай

Отец ребёнка: не указан

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