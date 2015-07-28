Малышев Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1975
Дата смерти28.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1975
Рождение ребёнка
14.06.2000
Мать ребёнка: Олешкевич Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
11.08.2001
Дочь: Малышева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Олешкевич Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
28.09.2012
Сын: Малышев Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Олешкевич Анна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.2015