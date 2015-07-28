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Малышев Алексей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1975

Дата смерти

28.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1975

Отец: Мазаркин Геннадий Михайлович

Мать: Мазаркина Любовь Павловна

Рождение ребёнка
14.06.2000

Сын: Малышев Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Олешкевич Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
11.08.2001

Дочь: Малышева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Олешкевич Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
28.09.2012

Сын: Малышев Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Олешкевич Анна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олешкевич Анна Анатольевна

Смерть
28.07.2015
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