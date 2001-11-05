Котельников Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1923
Дата смерти05.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котельникова Валентина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2001
Иваново, Иваново, Ивановская область