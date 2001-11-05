Котельников Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1923

Дата смерти

05.11.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котельникова Валентина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
художник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова Валентина Александровна

Смерть
05.11.2001
Иваново, Иваново, Ивановская область
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