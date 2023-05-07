Гусаров Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаров Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1969

Дочь: Лесовая Алёна Геннадьевна

Мать ребёнка: Гусарова Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
19.01.?

Сын: Гусаров Геннадий Геннадьевич

Мать ребёнка: Гусарова Валентина Борисовна

Смерть
Неизвестно
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