Гусаров Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1969
Дочь: Лесовая Алёна Геннадьевна
Мать ребёнка: Гусарова Валентина Борисовна
Рождение ребёнка
19.01.?
Сын: Гусаров Геннадий Геннадьевич
Мать ребёнка: Гусарова Валентина Борисовна
Смерть
Неизвестно