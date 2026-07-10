Серая Зинаида
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Серый Яков Захарович31.12.1923 г.р.
Дети
Серый ГригорийНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серый Яков Захарович
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Неизвестно
Муж: Серый Яков Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серый Григорий
Отец ребёнка: Серый Яков Захарович
Смерть
Неизвестно