Серая Зинаида Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Серая Зинаида

Автор
СЗ
Зинец С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Серый Яков Захарович31.12.1923 г.р.
Дети
Серый ГригорийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серый Яков Захарович

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Развод
Неизвестно

Муж: Серый Яков Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серый Григорий

Отец ребёнка: Серый Яков Захарович

Смерть
Неизвестно

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