Бурова (Афонина) Ольга Ивановна
жен., род. 05.03.1992, Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Мать
10.07.1966
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Отец
14.04.1963
Брянская область
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Муж
23.07.1988
Москва, город федерального значения Москва
Сестра
Скрыто настройками приватности
Сестра
Скрыто настройками приватности