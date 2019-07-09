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Зарубина Ксения Юрьевна
Зарубина Ксения Юрьевна
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Место рождения
Сусуман
, Сусуманский, Магаданская область
Дата рождения
09.07.2019
Пол
Женский
Отец
Зарубин Юрий Николаевич
1982 г.р.
Мать
Зарубина - Захарова (Власова) Валентина Олеговна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2019
Отец:
Зарубин Юрий Николаевич
Мать:
Зарубина - Захарова Валентина Олеговна
Сусуман
, Сусуманский, Магаданская область
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