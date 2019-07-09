Зарубина Ксения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина Ксения Юрьевна

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Место рождения

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область

Дата рождения

09.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2019

Отец: Зарубин Юрий Николаевич

Мать: Зарубина - Захарова Валентина Олеговна

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
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