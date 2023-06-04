Галактионова (Нестерович) Марина Ивановна
Место рожденияд. Курополье, Поставский р-н, Витебская обл.
Дата рождения02.07.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Курополье, Поставский р-н, Витебская обл.
Бракосочетание
26.10.2002
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.12.2002
Дочь: Галактионова Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Галактионов Игорь Павлович