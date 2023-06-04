Галактионова (Нестерович) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова (Нестерович) Марина Ивановна

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Место рождения

д. Курополье, Поставский р-н, Витебская обл.

Дата рождения

02.07.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Курополье, Поставский р-н, Витебская обл.
Бракосочетание
26.10.2002

Муж: Галактионов Игорь Павлович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.12.2002

Дочь: Галактионова Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Галактионов Игорь Павлович