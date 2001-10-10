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Ковтун Матвей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2001

Отец: Ковтун Михаил Васильевич

Мать: Найдёнова Елена Сергеевна

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