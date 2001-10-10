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Ковтун Матвей Михайлович
Ковтун Матвей Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.2001
Пол
Мужской
Отец
Ковтун Михаил Васильевич
1959 г.р.
Мать
Найдёнова Елена Сергеевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2001
Отец:
Ковтун Михаил Васильевич
Мать:
Найдёнова Елена Сергеевна
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