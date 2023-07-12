Биктимиров Фарит Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1988
Сын: Биктимиров Марат Фаритович
Мать ребёнка: Хазеева Эльза Усмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рушанья
Мать ребёнка: Супруга вторая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Мать ребёнка: Супруга первая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хазеева Эльза Усмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Супруга первая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Супруга вторая