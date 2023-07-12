Биктимиров Фарит Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимиров Фарит Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1988

Сын: Биктимиров Марат Фаритович

Мать ребёнка: Хазеева Эльза Усмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рушанья

Мать ребёнка: Супруга вторая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Мать ребёнка: Супруга первая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазеева Эльза Усмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супруга первая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супруга вторая