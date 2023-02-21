Кушкин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушкин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Решетова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Кушкина Мария Платоновна

Россия, Вологодская область, Шуйский район, деревня Новое
Решетова (добрачная фамилия - Кушкина) Александра Сергеевна родилась в 1890 году в деревне Новое Шуского района Вологодской области. Отец - Кушкин Сергей, мать - Кушкина Мария Платоновна. Александра б... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кушкина Мария Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кушкина Мария Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Кушкина Мария Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушкина Мария Платоновна

Смерть
Неизвестно
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