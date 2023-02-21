Кушкин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Решетова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Кушкина Мария Платоновна
Россия, Вологодская область, Шуйский район, деревня Новое
Решетова (добрачная фамилия - Кушкина) Александра Сергеевна родилась в 1890 году в деревне Новое Шуского района Вологодской области. Отец - Кушкин Сергей, мать - Кушкина Мария Платоновна. Александра б... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кушкина Мария Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кушкина Мария Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кушкина Мария Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушкина Мария Платоновна
Смерть
Неизвестно