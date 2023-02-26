Перт?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Васиков Афонасий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
1912 год якутка Васикова встретила родителей, которые отдали ей своего младенца Афоню , а сами шли на смерть. Предположительно Ленский расстрел.