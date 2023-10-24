Золотова Агафья (Софья) Афанасьевна
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мавра Михеева
Отец ребёнка: Золотов Михей Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Золотов Михей Захаров
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно