Гошно Андрей Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Андрей Мартинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гошно Мартин Петров

Мать: Гошно Мария Васильева

Рождение ребёнка
16.08.1799

Сын: Гошно Никифор Андреев

Мать ребёнка: Гошно Агафья Акулова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гошно Демид Андреев

Мать ребёнка: Гошно Агафья Акулова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гошно Давид Андреев

Мать ребёнка: Гошно Агафья Акулова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гошно Агафья Акулова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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