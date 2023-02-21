Гошно Андрей Мартинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Гошно Мартин Петров
Мать: Гошно Мария Васильева
Рождение ребёнка
16.08.1799
Мать ребёнка: Гошно Агафья Акулова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гошно Демид Андреев
Мать ребёнка: Гошно Агафья Акулова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гошно Давид Андреев
Мать ребёнка: Гошно Агафья Акулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гошно Агафья Акулова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно