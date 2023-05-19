Дмитриева Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Матрена Петровна

Место рождения

Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.07.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дмитриев Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Дмитриев Гаврила Антонович

Сростки, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
27.07.1957
Тюменцево, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
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