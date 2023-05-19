Дмитриева Матрена Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дмитриев Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Дмитриев Гаврила Антонович
Сростки, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
27.07.1957
Тюменцево, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край