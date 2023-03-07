Краснухина (Киреева) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Краснухина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Краснухин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Краснухина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Краснухин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Краснухин Иван Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно