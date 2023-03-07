Краснухина (Киреева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснухина (Киреева) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Киреев Василий Яковлевич

Мать: Киреева Ульяна Тимофеевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Краснухина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Краснухин Иван Родионович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Краснухина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Краснухин Иван Родионович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Краснухин Павел Иванович

Отец ребёнка: Краснухин Иван Родионович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснухин Иван Родионович

Смерть
Неизвестно
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