Магомедов Муртазалимагомед Абулмуслимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Муртазалимагомед Абулмуслимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1968

Отец: Магомедов Абулмуслим Муртазалимагомедович

Мать: Магомедова Муслимат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусейнова Мадина Османовна

Рождение ребёнка
15.08.1993

Дочь: Магомедова Патимат Муртазалимагомедовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1998

Сын: Магомедов Рамазан Муртазалимагомедович

Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна

Рождение ребёнка
1999

Сын: Магомедов Гусейн Муртазалимагомедович

Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна

Рождение ребёнка
1999

Сын: Магомедов Гасан Муртазалимагомедович

Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна

Рождение ребёнка
27.08.2000

Сын: Магомедов Абу Муртазалимагомедович

Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна

Ириб, Чародинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
27.06.2003

Сын: Магомедов Муса Муртазалимагомедович

Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна

Рождение ребёнка
29.04.2013

Дочь: Магомедова Айша Муртазалимагомедовна

Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна

Рождение ребёнка
28.12.2018

Дочь: Магомедова Амина Муртазалимагомедовна

Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна

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