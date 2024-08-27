Магомедов Муртазалимагомед Абулмуслимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1993
Дочь: Магомедова Патимат Муртазалимагомедовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1998
Сын: Магомедов Рамазан Муртазалимагомедович
Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна
Рождение ребёнка
1999
Сын: Магомедов Гусейн Муртазалимагомедович
Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна
Рождение ребёнка
1999
Сын: Магомедов Гасан Муртазалимагомедович
Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна
Рождение ребёнка
27.08.2000
Сын: Магомедов Абу Муртазалимагомедович
Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна
Ириб, Чародинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
27.06.2003
Сын: Магомедов Муса Муртазалимагомедович
Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна
Рождение ребёнка
29.04.2013
Дочь: Магомедова Айша Муртазалимагомедовна
Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна
Рождение ребёнка
28.12.2018
Дочь: Магомедова Амина Муртазалимагомедовна
Мать ребёнка: Гусейнова Мадина Османовна