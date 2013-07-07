Бобровская (Кумилина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.10.1927
Дата смерти07.07.2013
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1927
Отец: Кумилин Фёдор Григорьевич
Мать: Кумилина Ольга Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобровский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник учаска цеха №3 БСЗ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.2013
Черницк, город Барнаул, Алтайский край
53.225145, 83.559186