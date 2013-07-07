Бобровская (Кумилина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская (Кумилина) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

18.10.1927

Дата смерти

07.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1927

Отец: Кумилин Фёдор Григорьевич

Мать: Кумилина Ольга Павловна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобровский Николай Иванович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровский Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник учаска цеха №3 БСЗ
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
07.07.2013
Черницк, город Барнаул, Алтайский край
53.225145, 83.559186
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