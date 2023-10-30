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Мельников Михаил Ефимович

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
05.02.1860 ст.

Жена: Полякова Ирина Васильевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Феодосий Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Яков Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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