Мельников Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1860 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Феодосий Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Яков Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно