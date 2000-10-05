Сазон (Дудинская) Федора Адамовна
Место рождения
Дата рождения01.11.1907
Дата смерти05.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907
Рождение ребёнка
31.05.1932
Дочь: Гончар Юлия Ефимовна
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
25.09.1934
Дочь: Карпенко Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
11.04.1936
Дочь: Сазон Галина Ефимовна
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
17.02.1937
Сын: Сазон Илья Ефимович
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
21.04.1939
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
С 1940 по 1941
Дочь: Сазон Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1942
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
27.09.1944
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
15.01.1947
Дочь: Смирнова Тамара Ефимовна
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
03.05.1952
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Рождение ребёнка
05.07.1954
Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович
Смерть
05.10.2000