Сазон (Дудинская) Федора Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазон (Дудинская) Федора Адамовна

Место рождения

Ольшимово, Бискупицкая волость, Волковыский уезд

Дата рождения

01.11.1907

Дата смерти

05.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907

Отец: Дудинский Адам Антонович

Мать: Дудинская Мария Захаровна

Ольшимово, Бискупицкая волость, Волковыский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1932

Дочь: Гончар Юлия Ефимовна

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Личицы, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
25.09.1934

Дочь: Карпенко Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Личицы, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
11.04.1936

Дочь: Сазон Галина Ефимовна

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Личицы, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
17.02.1937

Сын: Сазон Илья Ефимович

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Личицы, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
21.04.1939

Сын: Сазон Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
С 1940 по 1941

Дочь: Сазон Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
01.02.1942

Сын: Сазон Александр Ефимович

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
27.09.1944

Сын: Сазон Николай Ефимович

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.01.1947

Дочь: Смирнова Тамара Ефимовна

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
03.05.1952

Сын: Сазон Валерий Ефимович

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
05.07.1954

Сын: Сазон Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Сазон Ефим Семенович

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Смерть
05.10.2000
Волковыск, Волковысский район, Гродненская область