Дудинская Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1907
Дочь: Сазон Федора Адамовна
Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович
Рождение ребёнка
12.05.1918
Сын: Дудинский Николай Адамович
Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович
Рождение ребёнка
С 1919 по 1928
Сын: Дудинский Тадик (Казик) Адамович
Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович
Рождение ребёнка
С 1919 по 1928
Сын: Дудинский Александр Адамович
Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович
Рождение ребёнка
14.04.1929
Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943