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Дудинская Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1907

Дочь: Сазон Федора Адамовна

Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович

Ольшимово, Бискупицкая волость, Волковыский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1918

Сын: Дудинский Николай Адамович

Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович

Ольшимово, Бискупицкая волость, Волковыский уезд
Рождение ребёнка
С 1919 по 1928

Сын: Дудинский Тадик (Казик) Адамович

Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович

Ольшимово, Бискупицкая волость, Волковыский уезд
Рождение ребёнка
С 1919 по 1928

Сын: Дудинский Александр Адамович

Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович

Ольшимово, Бискупицкая волость, Волковыский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1929

Сын: Дудинский Антон Адамович

Отец ребёнка: Дудинский Адам Антонович

Ольшимово, Бискупицкая волость, Волковыский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудинский Адам Антонович

Смерть
1943
Ольшимово, Бискупицкая волость, Волковыский уезд