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Серков Борис Борисович

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Место рождения

Павлодар

Дата рождения

08.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЗС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1941

Отец: Серков Борис Григорьевич

Мать: Локшина Фаина Ильинична

Павлодар
Рождение ребёнка
12.09.1966

Дочь: Курашвили Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Серкова Галина Николаевна

Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
14.08.1981

Сын: Серков Захар Борисович

Мать ребёнка: Серкова Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Галина Николаевна

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