Серков Борис Борисович
Место рожденияПавлодар
Дата рождения08.12.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1941
Отец: Серков Борис Григорьевич
Мать: Локшина Фаина Ильинична
Павлодар
Рождение ребёнка
12.09.1966
Дочь: Курашвили Юлия Борисовна
Мать ребёнка: Серкова Галина Николаевна
Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
14.08.1981
Мать ребёнка: Серкова Галина Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно