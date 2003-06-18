Соболевский Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1935
Дата смерти18.06.2003
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1935
Отец: Соболевский Федор Васильевич
Мать: Степанида
Рождение ребёнка
25.05.1962
Сын: Соболевский Александр Леонидович
Мать ребёнка: Соболевская Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболевский Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Соболевская Надежда Петровна
Смерть
18.06.2003