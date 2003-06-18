Соболевский Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболевский Леонид Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1935

Дата смерти

18.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1935

Отец: Соболевский Федор Васильевич

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
25.05.1962

Сын: Соболевский Александр Леонидович

Мать ребёнка: Соболевская Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболевская Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболевский Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Соболевская Надежда Петровна

Смерть
18.06.2003
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