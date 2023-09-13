Новоселов Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1896
Дата смерти01.12.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1896
Отец: Новоселов Алексей Петрович
Мать: Новоселова ?
Рождение ребёнка
28.05.1924
Дочь: Носовенко Нина Семеновна
Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1931
Дочь: Соколова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1938
Сын: Новоселов Виталий Семенович
Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заплатина Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Георгий Семенович
Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна
Смерть
01.12.1977