Новоселов Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Семен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1896

Дата смерти

01.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1896

Отец: Новоселов Алексей Петрович

Мать: Новоселова ?

Рождение ребёнка
28.05.1924

Дочь: Носовенко Нина Семеновна

Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1931

Дочь: Соколова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1938

Сын: Новоселов Виталий Семенович

Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заплатина Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Георгий Семенович

Мать ребёнка: Новоселова Анна Ивановна

Смерть
01.12.1977
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