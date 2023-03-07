Комина Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1903 ст.
Сын: Комин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Комин Дмитрий Иванович
Восприемник - деревни Чеботово крестьянский сын Иван Димитриев Комин.
Рождение ребёнка
27.04.1907 ст.
Дочь: Комина Фаина Дмитриевна
Отец ребёнка: Комин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1910 ст.
Дочь: Комина Анфия Дмитриевна
Отец ребёнка: Комин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1914 ст.
Сын: Комин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Комин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно