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Комина Александра Васильевна

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Место рождения

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1903 ст.

Сын: Комин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Комин Дмитрий Иванович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Восприемник - деревни Чеботово крестьянский сын Иван Димитриев Комин.
Рождение ребёнка
27.04.1907 ст.

Дочь: Комина Фаина Дмитриевна

Отец ребёнка: Комин Дмитрий Иванович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1910 ст.

Дочь: Комина Анфия Дмитриевна

Отец ребёнка: Комин Дмитрий Иванович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1914 ст.

Сын: Комин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Комин Дмитрий Иванович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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