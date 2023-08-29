Суханова (Емельянова) Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.2011
Отец ребёнка: Суханов Олег Олегович
Рождение ребёнка
04.10.2013
Дочь: Суханова Олеся Олеговна
Отец ребёнка: Суханов Олег Олегович
Рождение ребёнка
02.12.2017
Отец ребёнка: Суханов Олег Олегович
Бракосочетание
Неизвестно