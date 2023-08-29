Суханова (Емельянова) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Емельянова) Елена Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.2011

Сын: Суханов Степан Олегович

Отец ребёнка: Суханов Олег Олегович

Рождение ребёнка
04.10.2013

Дочь: Суханова Олеся Олеговна

Отец ребёнка: Суханов Олег Олегович

Рождение ребёнка
02.12.2017

Сын: Суханов Андрей Олегович

Отец ребёнка: Суханов Олег Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Олег Олегович

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