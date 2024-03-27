Плискин Василий Прокофьевич
Место рожденияБрянская обл., Новозыбковский р-н, с. Тростань
Дата рождения05.04.1923
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Демобилизация
1944
Рождение ребёнка
13.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плискина Александра
с.Кириловка, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плискина Александра
Смерть
2005