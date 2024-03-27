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Плискин Василий Прокофьевич

Место рождения

Брянская обл., Новозыбковский р-н, с. Тростань

Дата рождения

05.04.1923

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская обл., Новозыбковский р-н, с. Тростань
Демобилизация
1944
Рождение ребёнка
13.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плискина Александра

с.Кириловка, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плискина Александра

Смерть
2005
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