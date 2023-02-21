Табалицына-Павлова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1895
Сын: Табалицын-Павлов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Илларион Павлович
Рождение ребёнка
05.08.1899
Сын: Табалицын-Павлов Петр Илларионович
Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Илларион Павлович
Рождение ребёнка
15.08.1906
Сын: Табалицын-Павлов Андрей Илларионович
Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Илларион Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Анастасия Илларионовна
Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Илларион Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно