Табалицына-Павлова Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табалицына-Павлова Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1895

Сын: Табалицын-Павлов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Илларион Павлович

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1899

Сын: Табалицын-Павлов Петр Илларионович

Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Илларион Павлович

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1906

Сын: Табалицын-Павлов Андрей Илларионович

Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Илларион Павлович

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Анастасия Илларионовна

Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Илларион Павлович

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табалицын-Павлов Илларион Павлович

Смерть
Неизвестно
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