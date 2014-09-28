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(Щербак) Елена
(Щербак) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.2014
Пол
Женский
Отец
Щербак Александр
1984 г.р.
Мать
Щербак (Иванова) Анастасия
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2014
Отец:
Щербак Александр
Мать:
Щербак Анастасия
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