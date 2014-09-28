(Щербак) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербак) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.2014

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2014

Отец: Щербак Александр

Мать: Щербак Анастасия

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