Белоглазов Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазов Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоглазов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоглазова Мария Александровна

Мать ребёнка: Баранова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоглазов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Баранова Ирина

Смерть
Неизвестно
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