Белоглазов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоглазов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоглазова Мария Александровна
Мать ребёнка: Баранова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоглазов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Баранова Ирина
Смерть
Неизвестно