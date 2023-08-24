Курбатова Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1886

Сын: Курбатов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Курбатов Никифор Павлович

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Петро-Павловская церковь 31.12.1886 Верхне-Апостольское село Василий Никифорович Курбатов Верхне-Апостольское село отец крестьянин Никифор Павлович Курбатов Верхне-Апостольское село мать жена крестья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Никифор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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