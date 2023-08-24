Курбатова Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1886
Сын: Курбатов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Курбатов Никифор Павлович
Петро-Павловская церковь 31.12.1886 Верхне-Апостольское село Василий Никифорович Курбатов Верхне-Апостольское село отец крестьянин Никифор Павлович Курбатов Верхне-Апостольское село мать жена крестья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно