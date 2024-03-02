Катерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.05.1808 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1755 ст.

Муж: Василий Иванович

с.Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Лутохин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Смерть
06.05.1808 ст.
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