Катерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.05.1808 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1755 ст.
Муж: Василий Иванович
с.Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Лутохин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Смерть
06.05.1808 ст.