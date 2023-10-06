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(Голоднов) Анна Архиповна
(Голоднов) Анна Архиповна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Пол
Женский
Отец
Голоднов Архип Прокофьевич
Мать
Не помнят
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Голоднов Архип Прокофьевич
Мать:
Не помнят
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