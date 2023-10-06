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(Голоднов) Анна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Голоднов Архип Прокофьевич

Мать: Не помнят

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