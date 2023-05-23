Бабошин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабошин Николай Петрович
Мать: Бабошина Варвара
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Распопина Ольга
Мать ребёнка: Бабошинa Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабошин Николай
Мать ребёнка: Бабошинa Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабошинa Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабошинa Надежда
Смерть
Неизвестно