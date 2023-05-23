Бабошин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабошин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабошин Николай Петрович

Мать: Бабошина Варвара

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Распопина Ольга

Мать ребёнка: Бабошинa Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабошин Николай

Мать ребёнка: Бабошинa Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабошинa Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабошинa Надежда

Смерть
Неизвестно
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