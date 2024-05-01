Новопашин Панфил Иванович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новопашин Панфил Иванович

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Место рождения

Свердловская обл., Еланский р-н, Боровиковский с/с, д. Тимина

Дата рождения

1905

Дата смерти

04.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Свердловская обл., Еланский р-н, Боровиковский с/с, д. Тимина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докучаева (Докучаева) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докучаева (Докучаева) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новопашина) Анна Панфиловна

Мать ребёнка: Докучаева (Докучаева) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
24.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докучаева (Докучаева) Александра Андреевна

Смерть
04.08.1943
д. Арбузово
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область, Кировский р-н, п. Синявино-1, ул. Песочная, Синявинские Высоты

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