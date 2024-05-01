Новопашин Панфил Иванович
Место рожденияСвердловская обл., Еланский р-н, Боровиковский с/с, д. Тимина
Дата рождения1905
Дата смерти04.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Свердловская обл., Еланский р-н, Боровиковский с/с, д. Тимина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новопашина) Анна Панфиловна
Мать ребёнка: Докучаева (Докучаева) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
24.03.1935
Смерть
04.08.1943
д. Арбузово
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область, Кировский р-н, п. Синявино-1, ул. Песочная, Синявинские Высоты