Буянов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1977

Сын: Буянов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гуж Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.10.1979

Дочь: Буянова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Гуж Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.10.1979

Дочь: Буянова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуж Мария Александровна

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