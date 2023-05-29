Буянов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1977
Сын: Буянов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гуж Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.10.1979
Дочь: Буянова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Гуж Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.10.1979
Дочь: Буянова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуж Мария Александровна