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Делягин Иван Николаевич

Место рождения

Тамбовка

Дата рождения

16.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1935

Отец: Делягин Николай

Мать: Анна Львовна

Рождение ребёнка
02.12.1958

Дочь: Делягина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Мурашева Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.09.1960

Дочь: Делягина Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Мурашева Зинаида Дмитриевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
02.05.1969

Дочь: Делягина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Мурашева Зинаида Дмитриевна

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