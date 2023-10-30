Делягин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1935
Отец: Делягин Николай
Мать: Анна Львовна
Рождение ребёнка
02.12.1958
Дочь: Делягина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Мурашева Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.09.1960
Дочь: Делягина Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Мурашева Зинаида Дмитриевна
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
02.05.1969
Дочь: Делягина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Мурашева Зинаида Дмитриевна