Брыжак Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1997
Сын: Брыжак Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1999
Сын: Брыжак Георгий Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности