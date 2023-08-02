Брыжак Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыжак Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1997

Сын: Брыжак Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.1999

Сын: Брыжак Георгий Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности