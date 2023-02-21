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Медведев Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1970

Отец: Медведев Дмитрий Ильич

Мать: Агафонова Ольга Филлиповна

Рождение ребёнка
22.01.1989

Дочь: Медведева Алена Андреевна

Мать ребёнка: Эльмира

Рождение ребёнка
24.02.1991

Сын: Медведев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Эльмира

Рождение ребёнка
07.02.?

Сын: Медведев Марат Андреевич

Мать ребёнка: Аксана

Рождение ребёнка
13.07.?

Сын: Медведев Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Аксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эльмира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Максим Андреевич

Мать ребёнка: Аксана

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