Медведев Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1970
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1970
Отец: Медведев Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
22.01.1989
Дочь: Медведева Алена Андреевна
Мать ребёнка: Эльмира
Рождение ребёнка
24.02.1991
Сын: Медведев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Эльмира
Рождение ребёнка
07.02.?
Мать ребёнка: Аксана
Рождение ребёнка
13.07.?
Сын: Медведев Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Аксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эльмира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Максим Андреевич
Мать ребёнка: Аксана